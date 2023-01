Listini in attesa di segnali dalla Fed

Mattinata negativa per i listini europei, che cedono tutti qualche decimo di punto. Milano fa segnare -0,24, Parigi, la peggiore, -0,67. Perdite che poco incidono sul bilancio decisamente positivo delle contrattazioni da inizio anno ad oggi. Milano la migliore ha guadagnato dal primo gennaio il 6,83%. Con la chiusura di ieri i listini europei si sono portati ai massimi da undici mesi. C'è prudenza in attesa di segnali sulla politica monetaria delle banche centrali, che potrebbero arrivare oggi dalle parole del numero uno della Fed americana Jerome Powell. In primo piano restano però i costi dell'energia, sostanzialmente stabile il petrolio a ridosso degli 80 dollari al barile. In lieve calo rispetto a ieri il gas, ora a 71,8 euro megawattora. Siamo ancora a livelli pre guerra in ucraina. Sotto i 200 punti base, a 196 lo spread tra btp e bund tedeschi, il rendimento sui dieci anni è al 4,25. Infine, andiamo a vedere l'oro, bene rifugio per eccellenza, da novembre ha guadagnato oltre il 16 per cento spinto dai massicci acquisti di alcune banche centrali tra cui quella cinese.