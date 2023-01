Sci paralimpico, l'Italia chiude con dodici medaglie. Pancalli: "Risultati straordinari"

"Voglio complimentarmi con tutte le atlete e gli atleti del gruppo azzurro- continua Pancalli-, e sottolineare le grandi prestazioni di Chiara Mazzel e Fabrizio Casal, Giuseppe Romele, Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli, Martina Vozza e Ylenia Sabidussi, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari. Un successo che merita il plauso di tutta l'Italia sportiva. Complimenti anche a Paolo Tavian, presidente della Fisip alla sua prima prova iridata in questo ruolo, e a tutta la Federazione. Traguardi come questi non sono mai casuali ma frutto dell'impegno, della programmazione e del lavoro quotidiano".

La prima medaglia conquistata porta la firma di Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli. Primi al termine della prima manche, i due azzurri hanno trionfato anche nella seconda, chiudendo le due run con un tempo complessivo di 1:35.38. Alle spalle degli italiani si sono piazzati i britannici Neil Simpson e Rob Poth (1:37.06) e i coreani Mingyu Hwang e Sanghyun Jung (1:58.81). Per Bertagnolli e Ravelli si tratta del secondo oro a questi Mondiali dopo quello vinto nel Gigante. Per loro anche l'argento in Combinata e il bronzo in Super G.

Ecco l'elenco completo del medagliere Italia ai Mondiali di Sci Alpino Paralimpico a Espot (5 Ori – 5 Argenti– 2 Bronzi)

Super G di lunedì 23 gennaio. Vision Impaired Donne: oro Chiara Mazzel (guida Fabrizio Casal), argento Martina Vozza (guida Ylenia Sabidussi), Vision Impaired Uomini: bronzo Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli), totale medaglie in Super G: 3 (1 oro – 1 argento – 1 bronzo)

Supercombinata di martedì 24 gennaio. Vision Impaired Donne: oro Chiara Mazzel (guida Fabrizio Casal), Vision Impaired Uomini: argento Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli), Sitting Uomini: argento Renè De Silvestro, totale medaglie in Supercombinata: 3 (1 oro – 2 argenti)

Discesa Libera di mercoledì 25 gennaio. Vision Impaired Donne: oro Chiara Mazzel (guida Fabrizio Casal), argento Martina Vozza (guida Ylenia Sabidussi), totale medaglie in Discesa Libera: 2 (1 oro – 1 argento)

Slalom Gigante di giovedì 26 gennaio. Vision Impaired Uomini: oro Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli), Standing: bronzo Federico Pelizzari, totale medaglie in Slalom Gigante: 2 (1 oro – 1 bronzo)

Slalom Speciale di domenica 29 gennaio. Vision Impaired Uomini: oro Giacomo Bertagnolli (guida Andrea Ravelli), Sitting: argento Renè De Silvestro, totale medaglie in Slalom Gigante: 2 (1 oro – 1 argento)