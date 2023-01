L'Italia piegata dal maltempo: pioggia intensa e vento forte. E arriva anche la neve

A Napoli, a causa delle forti raffiche di vento, questa mattina sono crollati un ponteggio allestito sulla facciata di uno stabile di quattro piani in via Aniello Falcone, nel quartiere collinare Vomero e un grosso albero in piazza Cavour, che si è schiantato sulle auto in sosta e ha invaso buona parte della strada. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Allerta Arancione causa maltempo su Campania, Calabria, Molise e Basilicata, con venti fino a burrasca forte, mareggiate, temporali al Centro e al Sud, come comunica la Protezione civile in una nota.

Criticità ad Avellino

Anche ad Avellino nel quartiere San Tommaso il vento ha sradicato un grosso pino che si è abbattuto sulle auto in sosta e ha parzialmente occupato la sede stradale. Il forte vento ha abbattuto anche il cancello in ferro all’ingresso della scuola materna di San Martino Valle Caudina, sempre in provincia di Avellino. Al momento dell'incidente i bambini si trovavano già all’interno della sede scolastica.

195 interventi dei Vigili del fuoco in Campania

In tutta la Campania, a causa proprio del forte vento e della pioggia, da questa mattina i Vigili del fuoco hanno svolto 195 interventi: 50 operazioni nelle province di Napoli e Caserta, 40 a Salerno, 32 ad Avellino, 22 a Benevento.

A Roma chiuse le banchine del Tevere

Anche nella Capitale si prendendo misure precauzionali, con le banchine del Tevere chiuse nelle prossime ore a causa del maltempo. Lo ha deciso la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, per un probabile innalzamento del livello del Tevere.

Allagamenti in Toscana

In Toscana, si sono registrati una decina di allagamenti di seminterrati e i fiumi Arbia e Sorra a livelli di guardia nel comune di Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena, a causa di una bomba d’acqua che dalle prime ore della mattina ha interessato il Senese. Dalle 10.30 sono intervenuti i vigili del fuoco di Montalcino che, insieme al comune di Monteroni d’Arbia, hanno coordinato gli interventi.

Allagamenti, sempre nel Senese, si sono registrati, nella mattina, anche nel canale di scolo del comune di Asciano. Al momento l’acqua sta defluendo e il livello si sta abbassando come confermato dai vigili del fuoco.

Anche ad Arezzo e provincia, forti piogge si sono abbattute per tutta la mattinata. In particolare, ci sono state esondazioni di fossi che hanno riversato acqua sulla regionale 71 nei pressi di Rigutino nel comune di Arezzo e sulla provinciale 327 nei pressi di Alberoro di Monte San Savino.

Nella zona di Rigutino c’è stato l’intervento dei volontari della Vab per liberare la strada invasa dalle acque di un torrente e consentire ad una famiglia di entrare in casa. Una trentina le chiamate ai vigili del fuoco.

Oltre a pioggia, vento e mareggiate in Toscana è in arrivo anche la neve, prevista per domani, mercoledì 18 gennaio, a quote di alta collina e montagna.

In Liguria neve prevista anche a fondovalle

In Liguria, invece, sono caduti fiocchi in mattinata in alta Valle Scrivia, in Val d’Aveto mentre nelle prossime ore nevicate saranno possibili anche fino a fondovalle sui versanti padani di Levante e le zone interne del settore centrale, sopra i 900 metri nell’interno del Levante.