Londra, spari vicino a una chiesa dove si teneva un funerale: ferite tre donne e una bimba di 7 anni

Tre donne e una bimba di sette anni sono rimaste ferite in una sparatoria a Londra vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. Lo rende noto la polizia, citata dalla Bbc. Gli agenti hanno anche detto che si ritiene che i colpi siano stati sparati da un veicolo in movimento.

I fatti si sono svolti all’esterno della chiesa di St Aloysius in Phoenix Road, nella zona di Euston Station, che si trova nel nord-ovest della città. Il ferimento è avvenuto intorno alle 13:30 locali, le 14.30 italiane. La piccola è stata ricoverata in ospedale, così come le altre donne ferite (di 48, 54 e 41 anni), ma nessuna sarebbe in pericolo di vita.