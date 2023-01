Iran, lo studente morto dopo le torture in carcere: "Il volto massacrato e tutti i denti rotti"

Il suo “viso massacrato e tutti i denti saltati”: era ridotto così Mehdi Zare Ashkzari, lo studente di Farmacia dell'Università di Bologna morto ieri dopo giorni di coma dopo essere stato arrestato e torturato dalle Guardie della rivoluzione iraniane. Lo affermano gli amici dell'Università di Bologna.

Sembra che il ragazzo, arrestato durante le proteste, sia stato torturato e poi rilasciato per evitare che si sentisse male mentre era in carcere. Poche ore dopo il rilascio è entrato in coma, fino a morire venti giorni dopo in ospedale.

Originario di Yazd- città circondata dal deserto a sud di Teheran, dove vive una minoranza zorastriana- “due anni fa era tornato in Iran” in un quartiere povero di Teheran, perché la madre era malata e poi è rimasto anche dopo la morte di lei, insieme al fratello, ha fatto sapere Amnesty International, precisando che è "morto dopo venti giorni di coma a seguito di torture". Amnesty ha raccolto con preoccupazione la denuncia arrivata da un'attivista iraniana, e che ora circola anche negli ambienti universitari italiani.

Nel 2015, Mehdi Zare Ashkzari era passato dalle aule bolognesi, si manteneva agli studi lavorando in una pizzeria della città emiliana. Recentemente aveva deciso di aderire alle proteste in nome di Mahsa Amini, mesi di repressione e di esecuzioni sommarie. Manifestando in strada è stato arrestato e torturato "al tal punto che dopo è morto", ha appreso Riccardo Noury portavoce di Amnesty. Preso di mira dalle autorità anche per il fatto di aver studiato in Occidente, cosa guardata sempre con sospetto dai regimi mediorientali che temono "ingerenze" politiche e economiche nei loro affari interni.

A parlarne è anche Patrick Zaki, lo studente egiziano anche lui dell'Unibo, uscito recentemente dalle carceri egiziane. “Unibo ha una nuova vittima” ha scritto su twitter." Il nuovo anno inizia con questa notizia per darci un avviso sulle violazioni dei diritti umani che si verificano nella regione di Swana e in particolare in Iran".

La città di Bologna e il suo ateneo sono sconvolti. Troppo fresca ancora la ferita per l'arresto di Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato al Cairo e accusato di spionaggio. Le interviste a un amico del giovane Roozbeh Sohrabianmehryhazdi e al Comitato donne per il Nasrin, a cura della Tgr di Bologna: