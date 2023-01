Los Angeles. Tre donne uccise a colpi d'arma da fuoco in un appartamento di lusso

Sono state identificate le tre donne - che tra sabato e domenica - sono state uccise a colpi d'arma da fuoco in un un appartamento a Beverly Crest, un quartiere di lusso di Los Angeles. Nella sparatoria, altre quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Al momento - fanno sapere dal Dipartimento di Polizia - non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Gli investigatori stanno cercando di capire se all'interno della casa in quel momento ci fosse una festa o un raduno in corso.

Il detective della polizia Meghan Aguilar ha detto che è in corso la caccia all'autore o agli autori dell'ennesima strage e che gli sviluppi relativi all'indagine verranno resi noti soltanto nella giornata di oggi.

Nelle ultime settimane a Los Angeles si sono registrati diversi fatti di sangue: il massacro del 21 gennaio alla sala da ballo dove sono stati 11 i morti e nove i feriti; le sparatorie in due fattorie di Half Moon Bay che hanno causato sette morti e un ferito.