Lotteria Italia: ecco i 5 biglietti di prima categoria estratti

L'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria non ancora abbinati ai premi: Serie L 486158 venduto a Roma - Serie E 004737 venduto a Roma - Serie L 492408 venduto a Parma - Serie D 271862 venduto a Bologna - Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma).

Il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro per la Lotteria Italia di quest'anno.

Sono 5 i premi di prima categoria: primo premio 5 milioni, secondo premio 2,5 milioni, terzo premio 2 milioni, quarto premio 1,5 milioni, quinto premio 1 milione.

Sono dieci i premi di seconda categoria da 50 mila euro, mentre 180 sono quelli diterza categoria da 20 mila euro.

Il Comitato per questa edizione della Lotteria, ha ritenuto di assegnare 30 premi in più di terza categoria rispetto allo scorso anno. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 111.000 euro. L'elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it.

Dal 3 ottobre al 16 dicembre Lotteria Italia ha già distribuito 55 premi giornalieri da 10.000 euro e dal 19 al 23 dicembre 2022 5 premi del valore di 20.000 euro.

Sono stati 6 milioni 13 mila 665 i biglietti venduti in questa edizione della Lotteria Italia. Il dato conferma il legame degli italiani a questo gioco così tradizionale a cui Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti più biglietti: 1.118.190. Segue la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. I biglietti venduti on line ammontano a 101.445.

Roma è leader nelle vendite dei biglietti della Lotteria di quest'anno: sono stati oltre 871mila quelli staccati, pari al 15% del totale nazionale: praticamente, un tagliando su 6 è stato staccato nella Capitale. La capitale ha una lunga tradizione di vittorie: proprio lo scorso anno sono stati assegnati il primo premio da 5 milioni di euro (venduto da un distributore di Roma e finito in una tabaccheria di viale Mazzini) e il quarto premio da 1,5 milioni. Nelle ultime dieci edizioni, dal 2011 al 2021, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro solo con i premi di prima fascia.

Per quanto riguarda le vendite di quest'edizione, tra le città Milano è in seconda posizione con 422mila biglietti, mentre Napoli è al terzo posto con 295mila tagliandi. In Top 5 anche Torino, con 249mila biglietti, e Bologna, con 189mila tagliandi.