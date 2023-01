L'astronauta Buzz Aldrin sposo a 93 anni: "Emozionato come un adolescente"

E' stato lo stesso Aldrin ad annuciarlo, nel giorno del suo 93esimo compleanno, pubblicando su Twitter una foto che lo ritrae insieme alla sua sposa, la dottoressa Anca Faur, 63 anni, project manager in un'azienda chimica e scientifica.

L'astronauta statunitense in pensione Buzz Aldrin, il secondo uomo ad aver camminato sulla Luna nel 1969 dopo Neil Armstrong, si è sposato per la quarta volta.

Aldrin e la neoconsorte "sono emozionati come adolescenti in fuga" dopo essere diventati marito e moglie in una "piccola cerimonia privata a Los Angeles", si legge nel tweet.

Il 20 luglio del 1969, la navicella spaziale Apollo 11 portò per la prima volta l'uomo sulla Luna. Neil Armstrong fu il primo astronauta a mettere piede sul suolo lunare, sei ore più tardi Buzz Aldrin, mentre un terzo membro della missione Michael Collins rimase in orbita pilotando il modulo comando.

Recentemente una serie di fotografie originali delle missioni Apollo della NASA sono state vendute per un totale di 1,16 milioni di corone danesi (circa 156.000 euro) in un'asta a Copenhagen. Tra le 74 fotografie delle missioni Apollo 8-17 appartenenti a una collezione privata c'era quella famosa della passeggiata lunare di Buzz Aldrin durante il primo allunaggio di un equipaggio di astronauti nel luglio 1969, che è stata venduta per 52.000 corone (circa 7.000 euro).