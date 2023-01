Madame si spiega sui social: "Vittima delle paure dei miei genitori, farò vaccinazioni necessarie"

La cantante Francesca Calearo 20 anni, in arte Madame, dopo essere stata coinvolta in un'indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni a seguito dell'ottenimento di un falso green pass anti-Covid, ha rotto il silenzio spiegando in un lungo post su Instagram le ragioni della sua mancata vaccinazione.

"Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative", scrive la cantante e rapper, in gara tra i big alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

"Si fa presto a partire dalla ricerca di un'alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il covid i miei ci cascano", prosegue Madame ammettendo "non solo" di non aver fatto "prontamente il vaccino del Covid", ma anche di non avere "altri vaccini", e spiegando di aver deciso - dopo aver appreso di essere indagata - di rivolgersi a un infettivologo che le ha prescritto le vaccinazioni "essenziali". "Proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri".