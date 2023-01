Madre e figlia morte in casa, ipotesi setta occulta: riti esoterici, mistero sugli oggetti rinvenuti

Sembrava una morte per cause naturali ma spunta anche la pista dei riti esoterici e una setta occulta: continuano intense le indagini della Polizia sulle due donne trovate senza vita in casa nel quartiere di Monte Mario, nella Capitale: Elena Bruselles, ex infermiera di 83 anni - malata di Alzheimer - è morta più di un mese fa, la figlia Luana Costantini, di 54, sarebbe morta pochi giorni fa: vivevano assieme nell'abitazione alla periferia di Roma ma sul loro decesso c'è l'ombra di mistero.

Getty Occultismo, candele, tarocchi

I resti di un rito occulto, accanto al corpo

In casa - secondo fonti riportate da La Repubblica - c'erano quelli che "sembrano i resti di un rito esoterico: candelotti, mozziconi di candele, una tunica", Luana - descritta dai vicini come una persona molto tranquilla e discreta - aveva un fratello ed una sorella, una famiglia unita, ma - raccontano agli inquirenti - "finché nella sua vita non è entrato questo santone che si faceva chiamare sciamano e vendeva alghe online" .