Maltempo: evacuate 90 persone a Ischia; gelo e scuole chiuse in Sardegna con Sassari sotto la neve

Che a fine gennaio faccia freddo, non dovrebbe essere certo una novità. Vero è che dopo aver attraversato l’anno più caldo di tutti i tempi, sembra essere un fatto degno di nota trovarsi con il riscaldamento acceso (bollette permettendo) e con sciarpa e berretto quando si esce di casa.

Ma mentre il calo delle temperature di questi giorni regala immagini suggestive come quella del Vesuvio innevato, il maltempo sta creando disagi in varie zone d’Italia come preannunciato giorni fa mentre si attendeva l’arrivo del Ciclone Thor.

Nelle ultime ore, anche se in forma più attenuata, l’aria fredda si è propagata fino alle regioni meridionali, rendendo il raffreddamento diffuso da Nord a Sud. All’interno dell’area depressionaria si muovono alcuni sistemi perturbati. Oggi è la volta di un nuovo veloce impulso già in azione sulla Sardegna e in avvicinamento alla penisola: ne conseguirà una nuova fase perturbata anche al Sud, in Sicilia, nel Lazio e nelle regioni del medio Adriatico. Il minimo di pressione dalla Sardegna si trasferirà gradualmente verso il basso Adriatico determinando al suo passaggio una decisa intensificazione dei venti che soffieranno forti con locali raffiche burrascose. La neve entro domani raggiungerà quote molto basse nel settore appenninico centrale e lungo l’Adriatico dalla Romagna al nord della Puglia. Questo tipo di circolazione continuerà a insistere in corrispondenza dell’Italia fino a metà della prossima settimana e probabilmente anche oltre - avvertono i meteorologi di Meteo Expert -, mantenendo un clima pienamente invernale e condizioni di variabilità con altre fasi di precipitazioni soprattutto al Centrosud. Lunedì è possibile un nuovo temporaneo coinvolgimento del Nord.

A Ischia sono state evacuate 90 persone in zona Monte Vezzi a Ischia Porto. La località è a rischio idrogeologico. Per gli sfollati è stato attrezzato un centro di assistenza al Palazzetto dello Sport Taglialatela dove potranno richiedere il soggiorno in strutture ricettive o comunicare l'autonoma sistemazione sino a cessato allarme, previsto per domattina. A causa dell'allerta meteo i sindaci dell'isola hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado oltre che di cimiteri e campi sportivi.

Continuano i disagi nel golfo di Napoli. Il forte vento di Levante che soffia in queste ore ha reso il mare molto mosso ed irregolari i collegamenti marittimi per Ischia e Procida. Soppresse diverse corse operate dai mezzi veloci, in arrivo o partenza dal molo Beverello di Napoli per i porti di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Procida: al momento le due isole restano collegate con le navi traghetto in partenza da Napoli Porta di Massa e Pozzuoli. Per le prossime ore si prevede però un peggioramento delle condizioni meteomarine, con venti molto forti, che potrebbe provocare ulteriori sospensioni anche dei collegamenti con le navi.

In Campania si inizia a fare anche la conta dei danni dopo l'esondazione del Volturno che ha sommerso caseifici e piantagioni.