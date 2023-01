Maltempo in California, evacuata la cittadina di Harry e Meghan

Montecito, la cittadina californiana che ospita anche il principe Harry e sua moglie Meghan , è stata evacuata per l'ondata eccezionale di maltempo che minaccia 20 cm di pioggia in 24 ore, col rischio di frane.

Il principe Harry lascia lo spettacolo per la promozione del libro, di Stephen Colbert , mentre il maltempo infuria nella sua casa di Montecito in California

Lunedì, la nota conduttrice televisiva Ellen DeGeneres , anche lei di Montecito, ha pubblicato un video su Twitter che mostra un torrente dalle acque fangose in furia." È pazzesco", si è allarmata. "Questo ruscello accanto alla nostra casa non scorre mai assolutamente. Dobbiamo essere più premurosi con Madre Natura, perché Madre Natura non è contenta di noi", ha aggiunto.

L'area di Montecito, dove risiedono anche gli attori Rob Lowe, Larry David, Gwyneth Paltrow e la cantante Katy Perry, non è stata l'unica ad essere stata evacuata. Nella contea di Santa Cruz, vicino a San Francisco, dove la scorsa settimana è stato distrutto un molo, le tempeste che si sono abbattute su tutta la California hanno già provocato oltre 12 morti. Più di 30mila gli abitanti evacuati.

Diverse regioni hanno subito precipitazioni vicine ai record negli ultimi giorni. I terreni sono completamente saturi di acqua e il servizio meteorologico americano (NWS) ha lanciato allarmi per le inondazioni in gran parte della California.

E si attende ancora pioggia per oggi, martedì." Due grandi episodi di pioggia e neve sono attesi in California uno dopo l'altro nei prossimi due giorni", ha spiegato il NWS. "Ci aspettiamo che il peggio debba ancora arrivare", ha detto domenica alla stampa il governatore della California, Gavin Newsom. Lunedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato una dichiarazione di stato di emergenza per facilitare l'assistenza dello stato federale. In serata, più di 90mila case erano prive di elettricità, secondo il sito specializzato Power Outage.