Ritrovato il corpo della donna scomparsa nella neve sull'Appennino riminese

E' stato individuato, ma non ancora recuperato il corpo di Maria Cristina Ventura, la donna di 69 anni, dispersa da lunedì a Montecopiolo, sull'Appennino riminese. La donna sarebbe scivolata in una zona impervia, abbastanza lontana dalla sua abitazione, e forse, non riuscendo a muoversi o a chiedere aiuto, è poi morta per il freddo.

La neve abbondante caduta in questi giorni avrebbe poi nascosto alle squadre di ricerca il cadavere, fino a questo pomeriggio quando è stato individuato, intorno alle 16 di oggi 27 gennaio, da una delle squadre di ricerca del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso con un cane specializzato per trovare le persone scomparse nella neve. Dai primi riscontri, i resti sono stati trovati a circa 200 metri dall'abitazione della donna che si trova in località Pezzano a quasi un chilometro dalla strada principale.