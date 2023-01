Maltempo: neve e gelo sull'Italia. Scuole chiuse, allerta per i fiumi

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo sull'Italia, anche oggi neve e gelo tengono sotto scacco l'intera Penisola. Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Scuole chiuse per la neve in molte Regioni, sotto osservazione i corsi d'acqua nelle Marche dove si registrano danni per la pioggia e il vento. In provincia di Rimini, due giovani sono stati salvati dalla piena di un torrente che ha travolto l'auto su cui viaggiavano.

Sempre nel Riminese, i Comuni della Valmarecchia hanno registrato da questa notte una forte nevicata che in alcuni punti è arrivata fino ai due metri. In nove Comuni su 10 questa mattina le scuole sono rimaste chiuse. Unica eccezione le scuole materne ed elementari di Verucchio dove la situazione è sotto controllo. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco per famiglie rimaste isolate per l'impossibilità di uscire di casa, ma al momento non si segnalano casi gravi o feriti. Al lavoro oltre ai vigili del fuoco da Novafeltria e Rimini anche la Protezione Civile e i Carabinieri. In queste ore la situazione sta migliorando, cade neve mista a pioggia e mezzi spargisale oltre ai mezzi di soccorso hanno liberato le principali strade dagli alberi caduti.

LT Scavolino, frazione di Pennabilli nel riminese si sveglia sepolta da oltre un metro di neve

A Senigallia massima allerta in queste ore per la piena del Misa. "Sta passando ora la piena in centro. Fortunatamente, al momento, non ci sono particolari criticità, ma

abbiamo temuto molto anche stavolta". E' quanto afferma all'Adnkronos il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, sull'allerta meteo nel comune delle provincia di Ancona dove il fiume ha raggiunto il livello di guardia. "Ieri abbiamo aperto il 'Coc', centro operativo, sulla base dell'allerta arancione", ha ricordato il primo cittadino aggiungendo che al momento "la situazione è sotto controllo". L'amministrazione, oltre ad attivare il Centro operativo comunale, ha aperto il centro di accoglienza al seminario vescovile di via Cellini per ospitare persone che ne avessero bisogno in caso di disagi nelle rispettive abitazioni causati dal maltempo e dalla piena del fiume. Nel frattempo alcuni sottopassi si sono allagati, i negozi stanno approntando paratie per non far entrare l'acqua, il casello A14 è chiuso così come tratti anche della statale Ss16. Situazione difficile anche a Pesaro. "La situazione è ancora critica, ma sotto controllo. Il livello del fiume Foglia è alto, ma fortunatamente gli eventi metereologici molto intensi stanno calando", comunica il sindaco Matteo Ricci al termine dell'incontro al Centro Operativo Provinciale con la Prefetta e le Forze dell'ordine. "Abbiamo dei problemi intorno all'area del casello autostradale. In mattinata i fossi a monte e il fiume Cesano, che corre parallelamente a nord del Nevola e del Misa, sono straripati in alcuni punti nei campi, in particolare in zona Ponte Rio tra Trecastelli e Castelvecchio, a pochissimi chilometri da Senigallia.

In Umbria, 40 cm di neve in Valnerina. Ad Assisi le immagini della cittadina di San Francesco imbiancata.