Marcio Freire, surfista leggendario muore cavalcando un'onda gigante

Il 5 gennaio del 2023, Il surfista Marcio Freire è deceduto in seguito ad una caduta mentre cercava di cavalcare un’onda gigante a Nazaré in Portogallo. Il 47enne brasiliano era una leggenda di questo sport essendo uno dei precursori di questa specialità che trasforma il surf di fatto in uno sport estremo. Assieme ad altri due connazionali di Bahia. Assieme a due connazionali, come lui originari dello stato di Bahia, è stato protagonista di “Mad Dogs”, un documentario che racconta il tentativo dei tre di cavalcare le onde giganti alle Hawai e che gli aveva dato molta notorietà tra gli appassionati di questo sport.

Nazaré, situato sulle coste del Portogallo, è un altro santuario dei surfisti alla ricerca di onde enormi. Qui, infatti, possono raggiungere anche l’incredibile altezza di 30 metri dopo aver percorso centinaia di km nell’oceano Atlantico. Non era la prima volta che Freire vi si recava, in rete si trovano molti video delle sue straordinarie cavalcate in queste acque.

Fino ad adesso non vi si era verificato nessun incidente mortale a Nazaré anche grazie ai soccorritori sempre pronti ad intervenire in caso di necessità. Ma questa volta qualcosa è andato storto, il brasiliano è caduto su un onda e benché le moto d’acqua dei soccorritori siano intervenute per soccorrerlo e portarlo a terra, ma quando ha toccato la riva Marcio era già in arresto cardiaco ed a niente sono valsi i tentativi di rianimarlo.