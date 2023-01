Mattarella firma il decreto carburanti: entro un mese i benzinai dovranno esporre il prezzo medio

Al via la “trasparenza” sui prezzi di benzina e gasolio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto carburanti che è stato già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra dunque in vigore da domani.

Tra le norme c'è quella che prevede l'obbligo per i benzinai di esporre alla pompa un cartello che indichi il prezzo medio dei carburanti calcolato di giorno in giorno dal ministero per le Imprese. Multe per chi non lo fa. In caso di violazione delle disposizioni è infatti prevista una sanzione amministrativa da 500 a 6.000 euro. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni.

Un mese di tempo per i cartelloni

I gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la propria cartellonistica. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy è chiamato ad adottare entro 15 giorni un decreto che definisca "la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni". Gli esercenti avranno poi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del dicastero per adeguare "la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita".

Il decreto era stato varato dal consiglio dei Ministri martedì scorso. Ieri il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati dei gestori dei distributori, che dopo l'incontro avevano “congelato” lo sciopero proclamato per il 25 e 26 gennaio in attesa di leggere il testo del decreto. Un nuovo tavolo tecnico con il governo è stato fissato per martedì 17.