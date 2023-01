Media: gli Usa "inclini" ad inviare i loro potenti carri armati Abrams in Ucraina

L'a Casa Bianca sarebbe "incline" a fornire all'Ucraina i carri armati Abrams M-1, contrariamente all'opinione del Pentagono: è quanto scrive il quotidiano statunitense The Wall Street Journal, aggiungendo che un annuncio in tal senso potrebbe arrivare già questa settimana. La decisione farebbe parte di un più ampio accordo diplomatico con la Germania in base al quale Berlino si impegnerebbe a fornire un numero inferiore dei propri carri armati Leopard 2 e ad autorizzarne la consegna a Kiev da parte di altri Paesi utilizzatori. Il cambio di politica sarebbe stato deciso dalla Casa Bianca dopo il colloquio telefonico del 17 gennaio scorso fra il presidente Joe Biden e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. Nei giorni scorsi il Pentagono aveva escluso l'invio degli Abrams in quanto ritenuti non adatti al teatro di operazioni, dato il loro consumo elevato di combustibile per aerei e per le difficoltà logistiche legate al loro dispiegamento. Il governo tedesco inizialmente aveva affermato che non sarebbero stati i primi a inviare carri armati in Ucraina e non lo avrebbero fatto a meno che gli Stati Uniti non avessero fornito i propri carri armati Abrams.

Questa intesa, conclude il Wsj, dovrebbe chiudere il disaccordo che si era aperto tra gli alleati Nato sulla questione dei carri armati e che ha minacciato di creare tensioni transatlantiche proprio mentre ci si avvicina al primo anniversario dell'inizio del conflitto con Kiev intenzionata a preparare una controffensiva per cercare di riprendersi il territorio ucraino e con la Russia che continua a mobilitare truppe per le proprie operazioni. L'Ucraina sostiene che i carri armati occidentali, pesantemente corazzati e tecnologicamente superiori a quelli russi, garantirebbero alle sue truppe maggiore mobilità e protezione in vista di una ripresa delle offensive, dopo la fase attuale di stallo, prevista in primavera. La Polonia ha dichiarato di aver presentato una richiesta formale alla Germania per consentire la riesportazione dei suoi carri armati Leopard in Ucraina.

