Tutti i voli Usa a terra per un guasto informatico: 1.162 in ritardo, 94 cancellati

L'autorità aeronautica statunitense ha deciso di bloccare tutti i voli negli Stati Uniti fino alle 9 ora locale (le 15:00 in Italia).

I voli sono stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa), ha riferito Skynews Usa. Circa 1.162 voli in entrata o in uscita dagli Stati Uniti hanno subito ritardi, altri 94 sono stati cancellati, secondo un sito Web di monitoraggio dei voli citato dai media americani.

"La FAA sta ancora lavorando per ripristinare completamente il sistema di notifica a seguito di un'interruzione", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato, aggiungendo che "alcune funzioni stanno iniziando a tornare in linea, ma le operazioni del Sistema Nazionale dello Spazio Aereo rimangono limitate".

Diverse persone hanno twittato dicendo di essere rimaste bloccate a causa dell'interruzione del servizio, riferiscono i media Usa.

Casa Bianca, nessuna prova di cyberattacco

"Nessuna prova" di un cyberattacco "fino a questo punto" nel blocco dei voli aerei negli Stati Uniti. Lo afferma la Casa Bianca.

ENAC: nessun disagio in Italia

Il presidente Enac, Pierluigi Di Palma, ha detto a Rainews.it che non c'è stata alcuna segnalazione di disagi in Italia perché i voli dall’America di solito arrivano all’alba o alla mattina e che le ultime notizie dalla direzione centrale parlano di ritardi dai 45 minuti sui prossimi voli. “Ovviamente c'è allerta all'ufficio crisi e le informazioni sono in aggiornamento e, a quanto risulta, sono in corso interventi per risolvere il guasto informatico”, ha detto ancora Di Palma.