Arresto Messina Denaro, medici nel vortice notizie. Il presidente dell’ordine di Palermo chiarisce

A quattro giorni dalla cattura del super latitante Matteo Messina Denaro nei pressi della clinica dove, da tempo, si curava per un tumore con il nome di Andrea Bonafede, le notizie di comportamenti omissivi o poco deontologici messi in atto dal personale medico e sanitario si rincorrono senza sosta.

Dal chirurgo che ha scattato un selfie con il super latitante, all’oncologo che avrebbe deciso di sottoporlo all’esame del Dna per procedere con le cure e che, dunque, non avrebbe potuto ignorare chi fosse in realtà il paziente, il cerchio dei medici finiti nel vortice mediatico si allarga.

A fare chiarezza è Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo e componente del Comitato centrale Fnomceo.

“Negli ultimi giorni il vortice di notizie è stato continuo. Si è parlato in maniera eccessiva dell’aspetto medico della vicenda Messina Denaro e in quello che ho letto ho trovato molte imprecisioni”, afferma con decisione Amato.

“Sicuramente posso confermare che l’Ordine dei medici si sta muovendo per quanto riguarda il collega chirurgo che aveva scattato un selfie con Messina Denaro. Abbiamo chiesto nome e cognome del medico e abbiamo avviato un procedimento, perché -precisa il presidente dell’Ordine di Palermo- scattare una foto insieme a un paziente fragile, oncologico, non è eticamente accettabile. C’è un vincolo deontologico che impone al medico di adottare precisi comportamenti a tutela dei pazienti fragili, tra cui il selfie certo non rientra”.

“I nostri provvedimenti - specifica Amato - seguono delle procedure specifiche e noi le stiamo rispettando, senza saltare alcun passaggio. Questo perché, se le procedure non venissero rispettate, l’eventuale provvedimento (sanzione o condanna) rischierebbe di non essere confermato”.