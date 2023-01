Meloni all'Ue: "L'allargamento ai Balcani occidentali deve diventare una priorità"

Connessione che spinge, insieme ad altri obiettivi, ad accelerare su alcuni processi: "Noi non possiamo permettere che questo quadrante strategico per il nostro continente - ribadisce la premier - resti ancora a lungo fuori dalla casa comune europea". Ed la ragione, dice la presidente “per la quale l 'Italia continuerà a battersi in prima linea ” affinché il processo di integrazione possa "proseguire con ancor più slancio e determinazione".

La r egione "è di rilievo strategico per gli interessi nazionali italiani " ha sottolineato Meloni. “In quanto nazione vicina - ha proseguito - l'Italia conosce bene l'i mportanza nevralgica che quest'area riveste per il futuro dell'Europa intera. Sappiamo per esperienza che tutto ciò che accade al di là dell'Adriatico ha un riflesso immediato su di noi. Non poteva dunque esserci luogo più adatto per questa conferenza” sottolineando che " Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono intimamente legati e connessi al mondo balcanico da profonde relazioni economiche e culturali".

Un'area strategica per l'Italia e per l'Europa. Un'area, quella dei Balcani occidentali , su cui negli ultimi mesi sono tornati a soffiare forti venti di crisi e tensione che hanno portato a tenere sempre più alta l'attenzione su quel che accade a pochi chilometri dal confine orientale italiano. Non è dunque un caso che da Trieste, città prossima a quel confine per eccellenza, oggi la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani abbiano indicato una direzione precisa su cui dovrebbe muoversi quanto prima l'Ue. "È urgente che l'Unione Europea sviluppi una nuova visione nei confronti" dei Balcani occidentali e "metta l'allargamento" alla Regione "tra le sue priorità" ha scandito la premier nel suo video-intervento in apertura della Conferenza nazionale sui Balcani.

Perciò secondo il ministro "la Conferenza" di oggi a Trieste "deve segnare punto di svolta in politica estera italiana nei Balcani " e "deve serve a riunire tutte le forze italiane dei diversi settori, imprenditoriali e politici, anche con la benedizione dell' Ue, per l anciare una presenza sempre più forte del nostro Paese in una regione che deve diventare anche parte del mercato europeo. Noi siamo per un' accelerazione" dei processi di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali ."

Tajani ha ricordato, quindi, come sia “ fondamentale la stabilità della regione anche perché attraverso i Balcani passano anche i flussi migratori dalla Turchia ed è importante evitare l'immigrazione illegale”. E ha spiegato: "Stabilità significa anche possibilità di crescita economica e di presenza delle nostre imprese . Con il ministro Crosetto siamo già stati in Serbia e Kosovo anche per facilitare il dialogo tra questi due Paesi. Anche grazie alla presenza di tanti militari italiani , credo si possa costruire per il nostro Paese un'azione positiva".

"Vogliamo avere i Paesi dei Balcani nell'orbita europea , questo significa essere credibili, seri, affidabili, fare investimenti. Vogliamo essere più presenti - ha spiegato Tajani, a margine della Conferenza - perché in politica quando si lasciano degli spazi questi spazi vengono occupati da altri . Se noi siamo presenti politicamente, con le nostre imprese e anche con i nostri militari di pace non ci sono pericoli di occupazione di spazi da parte di altri. Non c'è solo la Russia, tanti sono interessati ai Balcani . Per questo l'Italia e l'Europa devono essere più presenti".

A proposito della situazione in Ucraina il titolare della Farnesina ha ribadito: "Noi non siamo in guerra, stiamo solo aiutando l'Ucraina a non essere invasa. L'obiettivo finale deve essere quello di raggiungere la pace, sostenendo tutte le iniziative favorevoli al dialogo tra le due parti a cominciare dall'azione che può svolgere per esempio l'Aiea, per far sì che la centrale di Zaporizhzhia diventi un'area neutrale e non un luogo di combattimenti".

Tra gli interventi ancora necessari, c'è quello relativo ai corridoi umanitari, ha spiegato Tajani "altrimenti rischiamo di vedere tensioni sociali in Africa, e anche per esempio in Egitto. Dobbiamo quindi favorire l'azione della Turchia che è riuscita a mettere seduti attorno al tavolo ucraini e russi per l'esportazione del frumento. Non è facile - ha concluso il ministro - ma vogliamo si arrivi a una pace giusta che significa libertà e indipendenza per l'Ucraina".