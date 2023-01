Mercati europei cauti, Piazza Affari penalizzata dalle cedole

Giornata di cautela per i mercati europei, già proiettati alla prossima settimana e alle decisioni di politica monetaria in arrivo. Listini principali in lieve rialzo o sulla parità, con la sola eccezione di Milano, penalizzata dal distacco delle cedole di due titoli 'pesanti' del listino principale, Enel e Snam (che al momento perde lo 0,28%).

Tra i singoli titoli, resta in forte calo la Juventus, che dopo essere stata sospesa per eccesso di ribasso a inizio seduta, con una perdita teorica superiore all'11%, ora si attesta a -5,14%. Effetto, ovviamente, della maxi penalizzazione inflitta alla squadra dalla giustizia sportiva.

Sui mercati valutari, intanto, continua a rafforzarsi l'euro, che in mattinata era arrivato a superare quota 1,09 sul dollaro. Ora si attesta a 1,0849, un 2 e mezzo percento in più rispetto a fine 2022.

In risalita anche lo spread tra btp italiano e bund tedesco, a 184 punti base, con il rendimento sul titolo decennale italiano che risale sopra quota 4%.