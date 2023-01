Mercati prudenti. Stabile il gas intorno ai 74 euro megawattora

Aprono negativi i principali listini europei, anche se con il passare dei minuti Milano riduce le perdite e si porta a ridosso della parità. (-0,02). Parigi la peggiore (-0,57). Si limano dunque i guadagni dopo le giornate positive da inizio anno con le chiusure di ieri siamo ai massimi degli ultimi undici mesi.

In primo piano restano però i costi dell'energia, in leggero calo il petrolio nelle ultime ore dopo la risalita di ieri in cui ha sfiorato gli 80 dollari al barile ora siamo sotto i 75,5.

Stabile il gas intorno ai 74 euro megawattora. Leggero rialzo negli ultimi giorni ma siamo sempre ai livelli pre guerra in Ucraina.

Per quanto riguarda i mercati, le borse asiatiche scontano i guadagni dei giorni scorsi. Tokyo ha chiuso in positivo (+0,78) Mentre poco mosse le borse cinesi.

Ieri sera Wall Street ha visto positivi solo i titoli tecnologici del Nasdaq (+0,63) Mentre il Dow Jones ha ceduto (-0,34). Attesa nel pomeriggio per un intervento a Stoccolma del Presidente della Fed Jerome Powell da cui possano emergere ulteriori dettagli sulle scelte future in ambito di politica monetaria.

Sotto i 200 punti base, siamo a 195, lo spread tra Btp e Bund tedeschi, il rendimento sui dieci anni è al 4,18.

Un ultimo dato, l'oro, bene rifugio per eccellenza, da novembre ha guadagnato oltre il 16 per cento.