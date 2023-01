Scoperto il secondo covo del boss. Dentro gioielli e pietre preziose ma si cercano i documenti

Come in un thriller, la stanza segreta era dietro un armadio. Invisibile e nascosta da un fondo scorrevole coperto dagli abiti. Non c'era un letto, non c'erano suppellettili: probabilmente, Matteo Messina Denaro se l'era fatta fare per conservarci le cose a cui teneva davvero, il suo “tesoro”. Magari proprio quei gioielli, pietre preziose e argenteria trovati dagli investigatori e che ora dovranno essere sottoposti ad una perizia che ne accerti autenticità e valore.

I Carabinieri e il Gico della Guardia di Finanza l'hanno scoperta questa mattina, grazie a una segnalazione confidenziale a sole 48 ore dalla cattura dell'ex primula rossa di Cosa Nostra. Un bunker a tutti gli effetti, ricavato in un appartamento al piano terra di una palazzina di Campobello di Mazara, il paesino in cui il boss ha trascorso almeno l'ultimo anno. Il covo si trova in via Maggiore Toselli, a meno di un chilometro dall'abitazione scelta dal padrino di Castelvetrano per il suo ultimo soggiorno da latitante. Abitazione acquistata da Andrea Bonafede, il geometra che gli ha "prestato" l'identità, a giugno del 2022.

Nel bunker c'erano delle scatole: alcune piene di carte - ora al vaglio dei carabinieri del Ros - altre vuote. Forse, saputo dell'arresto del boss, qualcuno ne ha fatto sparire il contenuto. Di sicuro sarà uno degli argomenti che i pm metteranno sul tavolo quando lo interrogheranno. Perché finora c'è stato, come ha detto il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, solo “un breve colloquio durato qualche minuto”.

La “stanza dei segreti” è stata ricavata nell'abitazione di una vecchia conoscenza dei magistrati della Dda: Errico Risalvato, già indagato e assolto per associazione mafiosa, originario di Castelvetrano, fratello di Giovanni, che per mafia è invece stato condannato a 14 anni. Scontata la pena è stato scarcerato e ora è libero. Due fedelissimi del padrino, Errico e Giovanni, che - intercettato dagli inquirenti - non perdeva occasione per dichiarare il suo incondizionato amore per lui.