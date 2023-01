Meteo, torna la pioggia. Prevista anche la neve a partire dai 1300 metri

Il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede per oggi "precipitazioni deboli diffuse da metà mattinata, localmente moderate su Verbano e Novarese. Dal pomeriggio attenuazione sulle pianure centro occidentali.

Tornano piogge e le nevicate: queste ultime solo in montagna, dai 1.300 metri in su, ad eccezione delle Alpi Lepontine dove i fiocchi sono previsti a partire dai 1.100 metri.

Secondo l'Arpa, inoltre "lo zero termico è in calo a nord fino a 1.400 m, a sud in calo al mattino fino a 1.900- 2000 metri e in successivo rialzo fino a 2.100-2.200. Venti: forti da sudovest in montagna, altrove deboli orientali".