Weekend di freddo e neve a bassa quota. Sud e versante adriatico i più colpiti

Ancora maltempo e freddo in Italia per tutto il weekend di gennaio. E anche per domani, venerdì 27 gennaio 2023, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per Molise (Litoranea), Puglia (Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto) e Sardegna (Gallura). Allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Campania e Molise. Sempre allerta gialla ma per rischio idrogeologico in Abruzzo, Emilia Romagna, Molise, Puglia.

Un minimo di bassa pressione è presente sul mar Ionio e alimentato dall'aria fredda artica tra Mediterraneo e Balcani. Le condizioni meteo risultano ancora instabili sull'Italia, in particolare al centro-sud, dove sono previste ancora piogge sparse e neve a quote molto basse. Un miglioramento è atteso comunque nell'ultimo weekend di gennaio anche se le temperature resteranno sotto media su tutta la Penisola con estese gelate anche in pianura. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano per la settimana a cavallo tra gennaio e febbraio ancora correnti fredde sull'Italia ma dai quadranti settentrionali. L'alta pressione presente sull'Atlantico risulterà infatti più invadente verso l'Europa deviando gran parte del freddo verso i settori orientali.

I disagi di oggi

A causa della pioggia che da ieri non ha dato tregua, i vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta - Andria - Trani, sono stati impegnati in diversi interventi. A Trani il personale specializzato in soccorso fluviale alluvionale ha recuperato due persone bloccate in auto. Sono inoltre state registrate infiltrazioni d'acqua in appartamenti e strade allagate. Il fiume Ofanto ha straripato in contrada Patanelle che si trova al confine tra i comuni di Canosa di Puglia e Cerignola, inondando coltivazioni e uliveti. Sul posto ci sono i volontari della Misericordia che stanno monitorando la situazione.

Disagi anche in provincia di Foggia per la pioggia che, da oltre 24 ore, cade abbondante sul territorio. Sui Monti Dauni, sulla provinciale che collega Monteleone di Puglia ad Accadia, una frana ha riversato fango e detriti. Difficoltà anche sulla Pedegarganica tra San Severo e Apricena: alcuni tratti sono completamente allagati. Analoga situazione si registra nelle campagne di Apricena, San Severo e Foggia. La neve è tornata sulle cime più alte del sub Appennino Dauno con conseguente abbassamento delle temperature. Sono sotto osservazione i corsi d'acqua della Capitanata come il Fortore, Ofanto, Candelaro e Cervaro.

Altra neve a Potenza, e le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse ad eccezione degli asili nido e dell'Università, che saranno aperti. Lo ha deciso il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, "constatato il peggioramento previsto" per oggi delle condizioni meteorologiche e dopo aver ascoltato la protezione civile ed essersi "confrontato" con i sindaci di altri comuni. A Potenza la neve è caduta anche dal tardo pomeriggio di ieri e in serata.

È stato necessario intervenire con la gru ieri sera sulla strada per Cercemaggiore (Campobasso) dove un autoarticolato è rimasto bloccato in bilico fra la carreggiata e la scarpata a causa della neve. Il mezzo pesante trasportava polli, morti a decine nelle fasi del soccorso, che si è protratto per diverse ore terminando a notte fonda. L'autista del tir ha perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo in una posizione dalla quale è risultato impossibile proseguire il viaggio. Sono intervenute due squadre del 115, una da Campobasso e una da Isernia con il mezzo auto-gru. Oggi le scuole sono chiuse a Cercemaggiore per ordinanza del sindaco Mascia. Intanto dopo il blocco di centinaia di auto e bus sulla Statale 17 nello scorso fine, a causa di un tir di traverso sulla carreggiata coperta di neve, l'Anas ha disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti lungo la Statale tra il bivio di Pettoranello (Isernia) e Bojano (Campobasso).