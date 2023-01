Michael Jackson rivive in un film: sarà il nipote Jaafar a interpretarlo, diretto da Antoine Fuqua

Il nipote di Michael Jackson interpreta lo zio nel film biografico diretto da Antoine Fuqua per la Lionsgate, nota società di distribuzione e produzione di film e prodotti televisivi indipendenti negli Stati Uniti. E' il regista stesso a confermare su Instagram la notizia che il 26enne Jaafar Jackson vestirà i panni dell'icona mondiale della musica pop.

Jaafar è un cantante e cantautore, figlio di Jermaine Jackson, uno dei fratelli di Michael e membro dei “The Jackson 5”. Jaafar canta e balla dall'età di 12 anni e si è esibito interpretando brani di star come Sam Cooke e Marvin Gaye, oltre che sue composizioni originali. Sui suoi profili social si definisce onorato di portare sullo schermo la vita dello zio e da appuntamento ai tantissimi fan sparsi per il mondo.