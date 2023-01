Microsoft: dal 16 gennaio vacanze illimitate per i dipendenti. Ma solo negli Stati Uniti

Microsoft cambia le politiche sulle vacanze per i dipendenti. A partire dal 16 gennaio saranno illimitate e si andranno ad aggiungere ai congedi, alle feste e alle assenze per malattia. I dipendenti dovranno ottenere il via libera dei loro dirignti prima di prendersi il “discretionary time off”, così come Microsoft chiama le vacanze illimitate: offerte però solo ai dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti.

Secondo l'azienda le vacanze illimitate possono aiutare ad attrarre talenti, oltre a rendere meno costosa l'uscita di un dipendente, volontaria o forzata che sia, in quanto la società si trova a non dover compensare i permessi e le vacanze accumulate. Diversi osservatori sono scettici, perché ritengono che la scelta possa influenzare in modo imprevedibile i comportamenti dei dipendenti, oltre a rappresentare un problema gestionale per i manager.

La notizia è stata riportata da “The Verge” (piattaforma americana di notizie, storie, podcast) che cita una mail, inviata ai lavoratori stipendiati dell’azienda, dalla direttrice delle risorse umane Kathleen Hogan: secondo cui il Discretionary time off (Dto), un vero e proprio permesso da usare a propria discrezione, come uno dei passaggi cruciali per proiettare nel futuro la società di Redmond.



“Il modo, il tempo e il luogo in cui svolgiamo il nostro lavoro - spiega Hogan - sono cambiati radicalmente. E man mano che ci siamo trasformati, modernizzare la nostra politica relativa alle ferie introducendo un modello più flessibile è stato un passaggio naturale”.

La modifica comporterà innanzitutto la libertà per i nuovi dipendenti di Microsoft di non dover accumulare ferie prima di usufruirne. Oltre alla possibilità di godere dei permessi illimitati, l’azienda offrirà un pacchetto base di dieci giorni di ferie aziendali (congedi, permessi per malattia e salute mentale, per prestare servizio come giurato in un tribunale o per lutto) e chi non li utilizzerà tutti e dieci riceverà una compensazione nel mese di aprile. Non c’è chiarezza, però, su quali siano le condizioni economiche per questo tempo libero.

Se gennaio 2023 rappresenterà dunque una svolta per i lavoratori stipendiati di Microsoft negli Stati Uniti, lo stesso non accadrà per i lavoratori a ore del Paese, né per i dipendenti che la società controlla al di fuori degli Stati Uniti. Sempre secondo quanto riporta The Verge, l’azienda fondata nel 1975 da Bill Gates e Paul Allen avrebbe infatti riscontrato difficoltà a estendere le nuove politiche ai primi per via delle leggi federali su salari e orari, ai secondi a causa di quadri normativi diversi da quelli statunitensi.