Alarm Phone: 170 migranti in difficoltà al largo della Sicilia. Msf: primo salvataggio dopo decreto

Alarm Phone, numero di emergenza auto-organizzato per migranti in difficoltà nel Mediterraneo, ha segnalato la presenza di un barcone in difficoltà con circa 170 persone a bordo al largo della costa sud-est della Sicilia. "Abbiamo informato le autorità, ma si rifiutano di darci informazioni", afferma l'organizzazione, che aggiunge: "Continuano a chiamarci segnalando che la barca sta imbarcando acqua".

Intanto è avvenuto il primo salvataggio dopo l'approvazione del decreto sulle Ong . Su richiesta del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo italiano, il team di Medici Senza Frontiere (Msf) a bordo della Geo Barents ha soccorso la scorsa notte 41 persone in difficoltà in acque internazionali allargo della Libia.

Lo riferisce la Ong, che è ora in attesa di ricevere ulteriori istruzioni dalle autorità italiane. A quanto si apprende da Msf, la barca dei migranti si era capovolta e i 41 sopravvissuti, tra cui due donne, sono ora a bordo della Geo Barents e assistiti dal team di Msf.