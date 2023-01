Migranti, iniziato lo sbarco dalla Geo Barents, 73 naufraghi, Msf: "sofferenti e torturati"

"Meteo avverso, onde di 3 metri" "Il meteo avverso era previsto, molto brutto, onde oltre 3 metri, ci sono persone infreddolite, ammalate indebolite, nausee e sofferenze anche tra membri del nostro equipaggio: persone abituate al mare". Così il capo missione di Msf , Juan Matias Gil: "Continuiamo a registrare racconti di persone torturate in Libia, anche molto giovani". "Avevamo chiesto al governo di riconsiderare la decisione di mandarci a 1.500 km dal luogo di soccorso - prosegue - il rifiuto è stato categorico, senza posto per una trattativa, e chi ha sofferto sono le persone a bordo", il suo commento.

Assessora: "Ad Ancona già in 400"

Le operazione preliminari allo sbarco erano iniziate poco prima delle 8 del mattino, con il personale sanitario salito a bordo per i primi accertamenti sanitari: "Le operazioni stanno andando bene - ha riferito il prefetto di Ancona, Darco Pellos, che è stato in banchina per monitorare le operazioni". Sul posto i servizi sociali del Comune e l'assessora Emma Capogrossi: "In questo momento la comunità di Ancona sta accogliendo circa 400 migranti, tra cui 65 minori non accompagnati", la dichiarazione di Capogrossi, ancora prima dello sbarco delle due navi.