Milano in lieve calo, lo spread scende a 190

I mercati non sono stati sorpresi dalle parole di Jerome Powell: la Federal Reserve va avanti con la sua politica monetaria, anche con "misure non popolari" per far fronte all'inflazione. Chiusure negative per le borse europee, ma senza scossoni: Milano lima le perdite a -0,08% in linea con Francoforte a -0,12%, mentre Londra e Parigi cedono rispettivamente lo 0,39% e mezzo punto percentuale. Anche Wall Street sembra poco sorpresa dalle dichiarazioni di Powell: Dow Jones piatto e Nasdaq a +0,08%. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco scende ancora a 190 punti base (rendimento del nostro titolo decennale al 4,2%). Collocata oggi la prima tranche del nuovo Btp a 20 anni, con un tasso annuo del 4,45% da pagare in due trance; la domanda ha superato i 26 miliardi. Il gas naturale sul mercato di Amsterdam scende di nuovo sotto i 70 euro, a 69,3 per megawatt/ora.