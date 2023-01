Milano, velocità 30km/h: il sindaco Sala frena “non in tutta la città”

Per quanto riguarda taxi e licenze , Sala ha dichiarato che “è una parte del tema della mobilità” e “ prevedo di convocare a breve i tassisti , come anche occuparmi delle regole di accesso al centro , che è una tematica delicata”.

“Milano a 30 km/h non può essere l’unica soluzione. Va verificato, e gli uffici ci stanno lavorando, dove si può applicare: non su tutta la città” . Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano dopo il dibattito e le polemiche seguite all’approvazione in Consiglio comunale di un documento che prevede l’introduzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora in tutta la città, dal 2024. “Ad oggi non so dire se è realistico immaginare la data del 1° gennaio 2024 , posso confermare che ci stiamo lavorando, anche tramite Amat Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio)” ha rassicurato Sala.

Diverse le reazioni dei cittadini . C’è chi sostiene che la cosa davvero importante è “far rispettare le limitazioni”, non tanto fissarle. C’è chi è favorevole , spiegando che a “Parigi han fatto la norma del 30 all’ora. La macchina è già il mezzo più lento per muoversi in città: la bicicletta è il più veloce, poi vengono i mezzi pubblici e la macchina è la più lenta”. E chi è contrario sostiene che tutta la città a 30 km/h non è proponibile: “Milano è una città molto vasta con tanto movimento di merci e di persone che si spostano per lavorare da una parte all’altra. Ridurre a 30 all’ora tutto questo traffico rallenterebbe tutta la città e il lavoro”.

Non sono mancate le polemiche dopo l’approvazione in Consiglio comunale dell’ordine del giorno su Milano a 30 km/h. “Ricordo al sindaco e al Pd che a Milano la gente vorrebbe anche lavorare ”, ha commentato, tra gli altri, il leader della Lega e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

Il documento approvato il 9 gennaio in Consiglio comunale arriva dopo l’ondata di incidenti mortali che hanno riguardato pedoni e ciclisti in città. Come ha spiegato in aula il primo firmatario del documento, il consigliere Marco Mazzei della Lista Sala, “l’impatto tra un’automobile che viaggia a 50 chilometri orari e un pedone o un ciclista è quasi sempre fatale per l’utente leggero della strada, e al contrario l’impatto a 30 chilometri non è quasi mai letale”.

In Italia, secondo dati Aci-Istat, riportati nell’ordine del giorno, nelle città avvengono oltre il 70% degli incidenti e tra le prime cause in assoluto c’è proprio l’eccesso di velocità. Gli incidenti in ambito urbano provocano il 44% dei morti e il 70% dei feriti.

In Europa Parigi e Bruxelles hanno imposto il limite urbano di 30 chilometri orari, rispettivamente da agosto del 2021 e da gennaio del 2021. Dopo il primo anno di sperimentazione i risultati ottenuti sono stati un aumento del rispetto dei limiti di velocità, i morti sulle strade che si sono più che dimezzati e si sono ridotti in modo significativo i feriti gravi. Altre città europee hanno fatto e stanno facendo scelte analoghe, tra le quali: Graz (Austria), Grenoble e Lille (Francia), Helsinki (Finlandia), Valencia (Spagna), Zurigo (Svizzera), Bilbao (Paesi Baschi).

Il documento approvato dal Consiglio comunale di Milano prevede anche delle deroghe che potranno essere applicate su alcune strade a grande scorrimento, dove potranno essere previsti limiti più alti di 50 chilometri all’ora.