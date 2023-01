Militari russi spaccano il ghiaccio nelle trincee

Militari russi appartenenti alla decima compagnia del terzo battaglione del 392° reggimento di fucilieri delle Forze Armate russe di stanza in Ucraina registrano un videomessaggio per i comandi supremi.

Gli uomini nel video mostrano le trincee ghiacciate, dove stanno cercando di spaccare il ghiaccio con i calci dei fucili, e si lamentano che “le autorità li stanno ricattando”.

Presumibilmente, non ricevono alcun supporto, approvvigionamento degli equipaggiamenti invernali e medicinali fino a quando non si spostano nelle trincee ghiacciate e non attrezzate.

“Queste azioni del comando minano la capacità di combattimento del nostro esercito. I ragazzi qui si congeleranno e saranno ricoverati nelle strutture ospedaliere prima di contatto diretto con l’avversario", dicono gli uomini ritratti nel video.

È sconosciuto il luogo esatto della realizzazione del video.