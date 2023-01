Missouri, eseguita la prima condanna a morte di una transgender

Eseguita la prima condanna a morte di una transgender negli Stati Uniti: Amber McLaughlin, 49 anni, era stata condannata 20 anni fa per l'omicidio dell'ex fidanzata, il governatore repubblicano Mike Parson ha rifiutato la richiesta di clemenza presentata dal suo avvocato.



La “transizione” in carcere nel 2016

McLaughin era impegnata in una relazione con la 45enne Beverly Guenther: dopo aver tormentato la donna per mesi, la stuprò poi la accoltellò e nascose il cadavere. La "transizione" (cambio di sesso) era avvenuta in carcere nel 2016, dopo che un secondo processo a suo carico, aveva confermato la condanna a morte per omicidio di primo grado.



Infanzia traumatica e problemi di salute

I legali difensori avevano presentato una domanda di clemenza esecutiva al governatore del Missouri, Mike Parson, chiedendogli di commutare la condanna in ergastolo, anche perché la pena di morte le era stata inflitta da un unico giudice della contea di St. Louis, a fronte di una mancata decisione da parte della giuria.

La richiesta di clemenza si concentrava su diversi elementi, tra cui l'infanzia traumatica e i problemi di salute mentale della detenuta, provocati da una serie di abusi che l'hanno condotta a soffrire di depressione e a tentare il suicidio più volte.