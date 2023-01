Padre Georg in udienza dal Papa. L'incontro dopo le accuse del segretario di Ratzinger a Francesco

A pochi giorni dalla celebrazione dei funerali del Papa emerito Benedetto XVI, il clima che si respira in Vaticano è di forte preoccupazione. Si attende di saperne di più su come sia andato l’incontro avvenuto tra Papa Francesco e monsignor Georg Gaenswein, segretario particolare di Ratzinger e prefetto della Casa Pontificia. Un colloquio che fa seguito a giorni di crescente tensione tra i due, dopo alcune anticipazioni del segretario del Papa emerito sul suo libro "Nient'altro che la verità" (Piemme), di imminente uscita, rilasciate in un’intervista. Le affermazioni di monsignor Gaenswein Ad accendere la tensione è stato in particolare il commento che padre Georg, nel libro, riserva alla Lettera apostolica in forma di Motu Proprio “Traditiones custodes” con cui Papa Francesco limitava la celebrazione della Messa in latino, liberalizzata da Benedetto XVI nel 2007. “Quello è stato un punto di svolta. Credo che Papa Benedetto abbia letto questo Motu Proprio con il dolore nel cuore”, afferma Gaenswein che, prima della morte di Ratzinger, non si era mai pronunciato in merito. Ancora. Il 5 gennaio scorso, proprio nel giorno dei funerali del Papa emerito, con un tempismo che non è piaciuto negli ambienti vaticani, sono emerse altre affermazioni contenute nel libro di Gaenswein. Padre Georg racconta il momento in cui, nel 2020, Francesco gli chiese di non partecipare più alle udienze pubbliche in sua presenza. Secondo quanto riferisce, Bergoglio gli avrebbe detto: “Lei rimane prefetto, ma da domani non torna al lavoro”, ragione per cui Gaenswein si definisce “un prefetto dimezzato”. Il segretario fa poi riferimento alla volontà di Benedetto XVI di distruggere "tutte le sue carte private, tutti i documenti”. Le parole di padre Georg hanno suscitato sorpresa e subbuglio in Vaticano, soprattutto alla luce dello stretto rapporto di stima e amicizia che esisteva tra Papa Francesco e Ratzinger.

LaPresse L'omaggio dei fedeli a Papa Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro

Bergoglio ribadisce: “Il chiacchiericcio è un'arma letale” La risposta di Francesco al clima pesante creato in Vaticano con le rivelazioni del segretario di Ratzinger è arrivata durante l’Angelus. Un discorso indiretto, certo, commentando le scritture e le stesse parole di Ratzinger che Bergoglio ha voluto citare, ma inequivocabile. La sostanza è che un cristiano non può dividere la Chiesa. “Il chiacchiericcio è un'arma letale - ha detto il Pontefice - uccide, uccide l'amore, uccide la società, uccide la fratellanza. Chiediamoci: io sono una persona che divide o una persona che condivide?" "Noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con la durezza di chi giudica e condanna dividendo le persone in buone e cattive, ma con la misericordia di chi accoglie condividendo le ferite e le fragilità delle sorelle e dei fratelli, per rialzarli. Non dividere - ha ribadito Bergoglio più volte -, ma condividere. Facciamo come Gesù: condividiamo, portiamo i pesi gli uni degli altri, invece di chiacchierare e distruggere, guardiamoci con compassione, aiutiamoci a vicenda".

ANSA/ VATICAN MEDIA L'Angelus di Papa Francesco