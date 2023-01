L’Inter in trasferta affronta il Monza per dare continuità al successo ottenuto contro il Napoli

Un test importante per verificare le pretese dei nerazzurri. Nel Monza non ci sarà Stefano Sensi, ancora in fase di recupero. Difesa a tre per i brianzoli, con Marlon, Caldirola e Izzo davanti a Di Gregorio. In mezzo al campo ci saranno Pessina e Ranocchia, con Ciurria e Carlos Augusto (in gol anche contro i viola) sulle corsie esterne.

Nell'Inter da valutare Marcelo Brozovic: il croato è a rischio anche per la sfida dell'U-Power Stadium. In mezzo al campo dunque ci saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dumfries che ritornerà sulla corsia destra. Dimarco, invece, verrà confermato sulla fascia opposta. Davanti ad Onana Skriniar, Acerbi e Bastoni, l'unico nodo da sciogliere riguarda l'attacco: Lautaro Martinez può partire dal primo minuto, Dzeko invece non si tocca. Sarà Lukaku a restare in panchina?