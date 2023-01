Mosca: "A Kramatorsk uccisi oltre 600 soldati ucraini", ma Kiev smentisce: "Sciocchezze"

L'esercito ucraino ha negato l'uccisione, annunciata dal ministero della Difesa russo, di 600 soldati ucraini in un attacco effettuato a Kramatorsk come "rappresaglia" per l'attacco ucraino a Makiivka. "Sono sciocchezze", ha dichiarato Serhiy Cherevaty, portavoce del Gruppo orientale delle forze armate ucraine, alla Cnn. Inoltre una squadra dell'emittente americana sul posto non ha raccolto prove che facciano pensare a una strage. E non sono state rilevate attività insolite dentro o intorno a Kramatorsk, neanche nei pressi dell'obitorio.

Anche il sindaco di Kramatorsk ha riferito che non è rimasto ucciso nessuno nell'attacco missilistico notturno a vari edifici della città. "Sono stati danneggiati due istituti scolastici, otto condomini e garage. Ma non sono segnalate vittime", ha riferito Oleksandr Honcharenko.

L'annuncio di Mosca

Le forze armate russe hanno "ucciso più di 600 militari ucraini in un massiccio attacco missilistico" su basi temporanee a Kramatorsk: lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, tenente generale Igor Konashenkov. "L'intelligence russa ha rilevato e confermato in modo affidabile attraverso vari canali indipendenti alcune basi temporanee di militari ucraini a Kramatorsk", ha detto il portavoce, riferendo dei momenti precedenti all'attacco. Si è trattato - ha aggiunto - di una "risposta a un attacco illecito del regime di Kiev a una base militare russa temporanea nell'insediamento di Makiivka".

"Come risultato di un massiccio attacco missilistico su queste basi temporanee di unità ucraine, sono stati uccisi più di 600 militari ucraini", ha aggiunto il portavoce della Difesa, secondo quanto riporta la Tass. Aggiungendo che circa 1.300 soldati ucraini si trovavano in due dormitori al momento dell'attacco. Mosca ha parlato di "rappresaglia" per l'attacco ucraino all'insediamento di militari russi a Makiivka la notte di capodanno, che secondo i russi ha provocato 89 morti (ma per gli ucraini sarebbero stati più 400).

Se i numeri del raid a Kramatorsk fossero confermati, si tratterebbe della perdita più ingente per gli ucraini in un singolo attacco da quando è scoppiata la guerra.