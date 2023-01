Il Municipio di Parigi rifiuta i soldi di Mosca per la manutenzione del cimitero russo

Le autorità della cittadina francese di Sainte-Genevieve-des-Bois hanno rifiutato il denaro di Mosca per il mantenimento della parte russa del cimitero comunale locale. Ciò può portare alla sepoltura nelle tombe degli illustri defunti russi dei nuovi deceduti. Ne scrive Le Monde.

Ci sono 5.220 tombe nella parte ortodossa di Sainte-Genevieve-des-Bois; tra i sepolti vi sono rappresentanti di spicco dell'emigrazione russa della prima ondata post-rivoluzionaria: scrittori e poeti, tra cui il premio Nobel per la letteratura Ivan Bunin, e Zinaida Gippus, Dmitry Merezhkovsky, Nadezhda Teffi; il cantautore sovietico espulso dall’URSS Alexander Galich e lo scrittore Gaito Gazdanov, il pittore Konstantin Korovin, ed esponenti militari del movimento delle Guardie Bianche, oltre al ballerino sovietico transfuga Rudolf Nureyev e ad altri personaggi famosi.

Ora questa parte del cimitero sembra abbandonata, secondo Le Monde. Dal 2005 il governo russo si è occupato della manutenzione delle tombe e dell'affitto dei lotti delle tombe dei defunti, le cui sepolture non sono curate dai parenti. Il termine di locazione per 22 lotti nella parte russa del cimitero è scaduto lo scorso anno. Tuttavia, la liberazione dei posti vacanti continuerà nel tempo. Inoltre, circa la metà delle sepolture si trova in uno stato fatiscente e necessita di essere restaurata, ma a causa della pandemia di COVID-19 e della guerra, il progetto è stato abbandonato.

Dopo che la città di Parigi ha rifiutato il finanziamento da Mosca, il Comitato per la cura delle sepolture ortodosse russe a Sainte-Genevieve-des-Bois, che ha monitorato le tombe, ha iniziato a cercare altre fonti di finanziamento. Il municipio parigino si è astenuto dai commenti.