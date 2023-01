Muore l'ultimo re di Grecia, Costantino II

E' morto a 82 anni in un ospedale di Atene Costantino II, che fu l'ultimo sovrano di Grecia.

In quanto discendente di una delle più antiche famiglie reali d'Europa, era cugino dell'attuale re britannico Carlo III, padrino del principe William e fratello della regina Sofia, la moglie dell'ex re di Spagna Juan Carlos.

Ma la sua storia è legata a quella convulsa della Grecia del ‘900: sale al trono nel 1964, all’età di 24 anni, ma solo tre anni dopo una giunta militare prende il potere con un colpo di stato, che Costantino inizialmente appoggia. Il re tenta poi un contro-golpe che però fallisce e sceglie volontariamente la via dell'esilio, prima in Italia e poi in Inghilterra. Solo il 1º giugno 1973 il sovrano è formalmente deposto dalla giunta militare, che proclama la repubblica. La scelta è confermata in seguito da due referendum, dopo il ritorno della democrazia.

Costantino tornò temporaneamente ad Atene solo nel 2004, durante le Olimpiadi, come membro del Comitato olimpico internazionale. Del resto lo si ricorda anche come sportivo di rilievo: nel 1960 partecipò alle Olimpiadi di Roma, vincendo la medaglia d'oro nella vela, classe Dragoni.