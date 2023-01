Usa. Murdoch ritira la proposta per le nozze fra Fox e News Corp

Il magnate dell'editoria Rupert Murdoch ha ritirato il proprio piano di fusione del gruppo televisivo Fox e la holding che raggruppa le testate di sua proprietà News Corp. Lo riporta Cnbc.

Il consiglio di amministrazione di Fox ha ricevuto una lettera dal suo presidente e da suo figlio, Lachlan Murdoch, nella quale viene riferito che si tratta di "una combinazione non ottimale per gli azionisti" delle due società in questo momento.

La potenziale fusione negli ultimi mesi aveva incontrato l'opposizione degli azionisti, tra cui Independent Franchise Partners e T. Rowe Price, i quali non credevano che l'operazione avrebbe valorizzato News Corp.

La società di investimento Irenic Capital, che è stata tra le prime a dire che la riunione proposta dal magnate americano avrebbe probabilmente sottovalutato News Corp, ha applaudito la decisione di non andare avanti.

Murdoch aveva lanciato la proposta di riunire il suo impero mediatico lo scorso autunno, sostenendo che insieme le società di editoria e intrattenimento che ha diviso nel 2013 avrebbero dato alla società combinata una maggiore portata di notizie, sport in diretta e informazioni.