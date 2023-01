Ottavi di Coppa Italia, alle 21 testacoda Napoli-Cremonese con l'esordio di Ballardini

La palla è rotonda, si sa, ma di certo quella di stasera al Maradona è la classica sfida in cui la vittoria di Davide contro Golia frutterebbe molti quattrini agli scommettitori. Perché non ci potrebbero essere forze più polarizzate, in positivo e in negativo, nella contesa tra il Napoli che sta divorando il campionato e la Cremonese fanalino di coda. La società lombarda, dopo la sconfitta rimediata in casa dal Monza, prova a dare una sterzata con il cambio della guida tecnica. Via Alvini, sulla panchina grigiorossa è approdato l'ex tecnico di Genoa, Cagliari, Lazio, Palermo, Davide Ballardini all'esordio al timone della squadra. Gara secca, chi se la assicurerà sfiderà la Roma di José Mourinho. Terna arbitrale tutta al femminile, guidata da Ferrieri Caputi .



Qui Napoli

Sarà un Napoli rivoluzionato caratterizzato da due esordi. Il primo è di Sirigu tra i pali, il secondo è quello dell'ultimo arrivato Bereszynski a destra al posto di capitan Di Lorenzo. Cambia anche la coppia di centrali che dovrebbe essere formata da Ostigard e Juan Jesus, a sinistra ci sarà Olivera. A centrocampo in cabina di regia non dovrebbe mancare Lobotka con Ndombele ed Elmas ai fianchi. Dovrebbe cambiare anche tutto l'attacco. Simeone finalmente titolare e di nuovo in campo per far tirare il fiato ad Osimhen, chance anche per Lozano a destra, mentre Raspadori sarà il vice Kvaratshkelia.

Qui Cremonese

Le uniche due vittorie della Cremonese sono arrivate dalla Coppa Italia, ma in entrambi casi contro formazioni di serie B (Ternana e Modena, con la seconda solo ai supplementari). In campionato il distacco della squadra di Spalletti dalla Cremonese è di ben 40 punti, ma l'impegno al Maradona servirà principalmente al nuovo tecnico Ballardini per conoscere meglio la squadra. D'altronde, dopo sole 48 ore in Lombardia, di lavoro da fare sul campo ce n'è ancora tanto. Senza dimenticare che nelle file grigiorosse mancheranno alcuni elementi. Per la partita contro i partenopei Ballardini dovrà rinunciare ad alcuni giocatori: restano a casa Ghiglione, Dessers e Ferrari ancora affaticati dopo il match di campionato contro il Monza; a loro si è aggiunto il difensore Georgiano Lochoshvili che accusa un affaticamento, oltre a Vlad Chiriches fuori dallo scorso settembre.

Le probabili formazioni



NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Demme, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Aiwu, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Afena-Gyan, Ciofani. All. Ballardini

Arbitro della sfida sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, coadiuvata dagli assistenti di linea Di Monte e Trasciatti. Quarto arbitro Di Bello, al Var ci saranno Marini e Muto