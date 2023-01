Nasa: accordo per lo sviluppo di un razzo a propulsione nucleare per future missioni su Marte

Nasa e Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency) hanno annunciato la loro collaborazione per lo sviluppo e test di un razzo spaziale a propulsione nucleare per le future missioni umane su Marte: è l'obiettivo del programma Draco (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations).

L'agenzia spaziale americana "lavorerà con il nostro storico partner Darpa, per sviluppare e testare la tecnologia di propulsione nucleare termica già nel 2027", ha detto l'amministratore Nasa Bill Nelson. "Con l'aiuto di questa nuova tecnologia gli astronauti potranno viaggiare da e verso lo spazio profondo più velocemente: capacità importante per preparare le missioni con equipaggio su Marte".

L'utilizzo di un razzo nucleare termico consente di ridurre i tempi di viaggio e i rischi per gli astronauti. Spostarsi più rapidamente è una componente fondamentale per le missioni umane su Marte, dato che trasferimenti più lunghi richiedono maggiori rifornimenti e sistemi più robusti. Sviluppare una tecnologia di trasporto più veloce ed efficiente aiuterà la Nasa a raggiungere i suoi " obiettivi dalla Luna a Marte ". Tra i vantaggi di questa tecnologia, anche quello di avere una maggiore capacità di carico di materiale scientifico a bordo e una maggiore quantità di energia disponibile per gli strumenti e le comunicazioni.

In un razzo nucleare termico viene utilizzato un reattore a fissione per generare altissime temperature. Il calore prodotto è poi trasferito a un propellente liquido che viene espanso ed espulso attraverso un ugello per far muovere il veicolo. Un razzo di questo genere può essere almeno tre volte più efficiente di quelli convenzionali a propulsione chimica.