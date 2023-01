Nepal: precipita aereo con 72 persone a bordo

Un aereo con 72 persone a bordo si è schiantato in Nepal. Lo ha riferito un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines. "Ci sono 68 passeggeri a bordo e quattro membri dell'equipaggio", ha fatto sapere Sudarshan Bartaula, "i soccorsi sono a lavoro, al momento non sappiamo se ci siano sopravvissuti".



Il velivolo si è schiantato tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara, nel Nepal centrale, ha reso noto il portavoce della compagnia aerea. Il relitto è in fiamme e i soccorritori stanno cercando di spegnere le fiamme, ha detto il funzionario locale, Gurudutta Dhakal. "I soccorritori sono già arrivati sul luogo dello schianto e stanno cercando di spegnere l'incendio. Tutte le agenzie d'emergenza sono ora concentrate prima sull'estinzione dell'incendio e sul salvataggio dei passeggeri", ha aggiunto Dhakal.