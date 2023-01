New York: calano sensibilmente gli omicidi, ma aumentano rapine, stupri e aggressioni

Sono stati 434 gli omicidi commessi a New York l'anno scorso, cifra in calo rispetto all'anno precedente, quando se ne erano registrati in tutto 488. E' quanto emerge dalle statistiche annuali pubblicate dal Dipartimento di polizia della città.

Fatta eccezione per gli omicidi, sono invece aumentati nel 2002 rispetto al 2021 tutti gli altri crimini e reati. I dati diffusi dal Dipartimento registrano infatti 1.615 stupri (1.491 nel 2021), 17.408 rapine (13.831), 26.039 aggressioni (22.835) e 15.731 rapine in contumacia (12.811).

Numeri che, negli ultimi dieci anni, avevano fatto registrare un netto calo, ma dal 2020 sono tornati ad aumentare per motivi legati, secondo le forze dell'ordine, innanzitutto alla pandemia di Covid, quindi all'ingresso illegale di armi a New York o alla eccessiva clemenza di leggi che favoriscono il rilascio su cauzione degli imputati ancor prima che inizi il processo.