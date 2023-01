NYT, il cimitero dei mercenari Wagner in Russia sempre più grande: "170 sepolture in poco tempo"

A provarlo sarebbe una immagine, chiara, dal satellite: nel quadrato verde accanto al villaggio di Molkin, in Russia, le tombe dei soldati mercenari del gruppo Wagner, si sono moltiplicate: “Cresciute di 7 volte in due mesi”. Forse una prova che le perdite nelle truppe che combattono per Putin contro l'Ucraina sarebbero molto elevate, in stridente contrasto con le dichiarazioni ufficiali russe.