Nobel per la letteratura, nel 1972 furono candidati tre italiani: Bacchelli, Montale e Moravia

Passati cinquant’anni, vengono svelati al pubblico i verbali relativi all’edizione 1972 del Premio Nobel per la letteratura. E si scopre che, in quell'anno, al più prestigioso riconoscimento letterario mondiale furono candidati ben tre autori italiani: Riccardo Bacchelli , il cui titolo più famoso è l'epico romanzo Il mulino del Po , che nel 1963 era diventato anche un celebre sceneggiato televisivo Rai; Eugenio Montale , il più grande poeta italiano allora vivente, che fino a due anni prima si era conteso il primato con Giuseppe Ungaretti (l’autore genovese vincerà poi il Nobel nel 1975); e Alberto Moravia , da quasi vent’anni nella lista dei favoriti, autore di capolavori del Novecento come La ciociara e Gli indifferenti .

Gli “sponsor” dei tre autori italiani

Riccardo Bacchelli (1891-1985) - giornalista, drammaturgo, critico e traduttore, oltre che scrittore - era stato proposto dall'Accademia dei Lincei, con una lettera firmata dall’allora presidente, il matematico Beniamino Segre. Eugenio Montale (1896-1981), l’autore di Ossi di seppia e La bufera e altro, era invece stato indicato da Carlo Bo, rettore dell'Università di Urbino, dallo storico della letteratura italiana Lanfranco Caretti (Università di Firenze) e dall'italianista Umberto Limentani (Università di Cambridge). Infine, Alberto Moravia (1907-1990), esponente dell’Esistenzialismo e vincitore del Premio Strega nel 1952 con i suoi Racconti, era stato suggerito dal professore Jacques Robichez dell'Università di Parigi.

Bacchelli, ispiratore della legge di assistenza alle personalità indigenti

Il caso di Riccardo Bacchelli, che negli ultimi anni di vita era ridotto in precarie condizioni economiche, è alla base della promulgazione della legge n.440 dell'8 agosto 1985, meglio nota come “legge Bacchelli”, con cui si prevede l'erogazione di un assegno mensile a vita, a carattere straordinario, per coloro che si siano distinti nel campo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport ma che “versino in condizioni di indigenza”. Per un beffardo scherzo del destino, lo stesso Bacchelli non ebbe modo di usufruire del primo assegno previsto dalla legge poiché morì l'8 ottobre dello stesso 1985, a poche settimane dall'approvazione del provvedimento.

In tutto cento candidati, tra cui alcuni premiati dopo decenni

I candidati al Nobel letterario nel 1972 furono esattamente cento. Tra questi, si registrano anche alcuni dei futuri vincitori, tutti più di un quarto di secolo dopo: Nadine Gordimer, Doris Lessing e V.S. Naipaul, che fecero la loro prima apparizione tra gli autori candidati proprio in quell'anno. Stessa cosa accadde per Joseph Heller, Norman Mailer, Philip Roth e Astrid Lindgren, a lungo in corsa ma senza essere stati coronati d’alloro.

Nell'elenco dei cento candidati nel 1972 figurano tanti nomi di primo piano della letteratura mondiale, destinati a restare anch'essi senza Nobel: tra gli altri, l'argentino Jorge Luis Borges, l'inglese Anthony Burgess, il romeno naturalizzato francese Eugène Ionesco, lo statunitense Ezra Pound.