Nord Corea: Biden nomina un Inviato Speciale per i Diritti Umani: è Julie Turner

L'incarico è stato affidato a una diplomatica di carriera, Julie Turner, che attualmente dirige la sezione asiatica dell'ufficio per i diritti umani all'interno del Dipartimento di Stato americano. La posizione era rimasta vacante precisamente dal gennaio 2017, quando l'ex presidente Donald Trump cercava di stringere legami con Pyongyang, incontrando tre volte il leader nordcoreano Kim Jong Un. Cio' aveva portato ad un allentamento delle tensioni tra i due Paesi, senza però raggiungere un accordo a lungo termine.

La carica di inviato speciale per i diritti umani in Corea del Nord, che ha il grado di ambasciatore, è stata creata da una legge del 2004 volta a fare pressione sulla questione dei diritti umani in Corea del Nord, uno dei Paesi più autoritari al mondo. Negli ultimi mesi è fortemente aumentata la tensione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, ma anche fra Pyongyang e gli Stati Uniti ed il Giappone a causa dei numerosi test missilistici da parte dell'esercito nord coreano.