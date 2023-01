Nuova Zelanda: Chris Hipkins nuovo premier dopo le dimissioni di Jacinda Ardern

Chris Hipkins sarà il prossimo primo ministro della Nuova Zelanda al posto della dimissionaria Jacinda Ardern: lo annuncia il partito Laburista, che lo indica come l'unico candidato alla guida della formazione politica che guida il Paese, il che implica il ruolo di premier.

Hipkins, 44 anni, al momento ministro di Polizia, Istruzione e Pubblica amministrazione, deve ancora ottenere l'approvazione dei suoi colleghi del partito Laburista domenica prossima, ma per ora il passaggio appare una formalità.

Salvo imprevisti, prende il posto di Jacinda Ardern, leader dall'alto tasso di gradimento, che ha scioccato il Paese giovedì scorso annunciando di voler lasciare l'incarico a inizio febbraio dopo cinque anni e mezzo alla guida del governo. Motivo: non avere più le energie necessarie per “rendere giustizia” a un lavoro impegnativo. Una decisione "venata di tristezza" ma che le ha permesso di "dormire bene per la prima volta da molto tempo".

Hipkins potrà restare nel ruolo di primo ministro per i prossimi otto mesi, dopodiché, in agosto, dovrà condurre il suo partito alle elezioni politiche. I sondaggi, in questa fase, vedono i laburisti inseguire i principali avversari, il partito conservatore.

Hipkins è salito alla ribalta pubblica durante la pandemia di coronavirus, quando ha assunto un ruolo guida nella gestione della crisi. In un Paese che ha chiuso i propri confini per limitare il rischio di contagio e li ha riaperti solo lo scorso agosto, Hipkins aveva ammesso l'anno scorso che le persone erano diventate stufe delle restrizioni descrivendo ormai "difficile" mantenere la chiusura. A lungo è rimasto all'ombra della Ardern, dopo che questa era diventata un'icona della sinistra, interpretando un nuovo stile di leadership pragmatica e declinata al femminile.