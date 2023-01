Ocean Viking, atteso nel tardo pomeriggio l'arrivo ad Ancona. Domani approderà la Geo Barents

Arriverà oggi, nel tardo pomeriggio, presso il porto di Ancona la nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée con a bordo 37 migranti recuperati nel Mediterraneo al largo della Libia. L’altra imbarcazione, la Geo Barents, dovrebbe approdare domani (73 persone a bordo, per un totale di 110).

Secondo quanto si apprende dalla Prefettura, sono state individuate nella Regione Marche le strutture in cui saranno accolti. In particolare, per i 12 minori non accompagnati, tutti over 15, è stata ottenuta una risposta positiva alla manifestazione di interesse per una struttura che li ospiterà. Alle 18 è previsto un sopralluogo finale. Per la città marchigiana, questo primo approdo è una specie di prova generale in vista dello sbarco dei 73 migranti che arriveranno domani. Per loro ancora non è stato deciso nulla, a eccezione dei minori che saranno ospitati nella stessa struttura già individuata.

Ed è proprio il tema dei minori non accompagnati quello che suscita più “apprensione, ansia e anche partecipazione emotiva”, a detta della sindaca del capoluogo marchigiano, Valeria Mancinelli, che in un video diffuso sul proprio profilo Facebook ha definito quello riguardante i più piccoli “l'aspetto più delicato di questa drammatica vicenda, perché è evidente che sono proprio queste le persone con maggiori fragilità”.

La prima cittadina ha precisato, inoltre, che gli arrivi delle due navi di migranti “non presentano particolari e specifiche criticità, semmai è l'intero sistema di accoglienza che presenza criticità che vanno affrontate”. La sindaca chiarisce, infine, che “in città, ormai da tempo, sono ospitate nei diversi centri di accoglienza circa 400 persone, di cui circa 67 minori”, a conferma del fatto che l'arrivo di questi ultimi migranti non costituisce particolare fonte di apprensione, oltre a non rappresentare una sorta di unicum per il capoluogo marchigiano.