Ocean Viking, l'attracco nella notte. Domani l'arrivo della Geo Barents di MsF

I diciassette sono stati trasferiti in una struttura della Caritas in provincia di Ancona, tranne una ragazza, ospitata in un altro centro. I restanti 20 adulti sono stati trasferiti in centri di accoglienza, sparsi in tutte le cinque province delle Marche. Tra loro anche una coppia.

Queste le condizioni dei 37 migranti riscontrati dai volontari della Croce Rossa Italiana a bordo della Ocean Viking. Nell'affiancamento fornito ai sanitari per assistere i migranti, la Cri si è impegnata, nella notte, a consegnare indumenti, scarpe, coperte per riscaldarsi, durante i tamponi e gli altri accertamenti, prima del trasferimento in centri di accoglienza temporanea nelle Marche.

Molti naufraghi senza scarpe e calzini, con maglioni legati ai piedi per proteggersi gli arti dal freddo pavimento bagnato della nave sulla quale erano "ammassati, infreddoliti, tremolanti e provati" anche dal mal di mare sofferto durante il lungo tragitto in Adriatico tra onde molto alte.

Nell'attesa del nuovo approdo, per fare il punto della situazione è previsto un briefing in Prefettura a mezzogiorno.

Il momento dell'arrivo

Vari striscioni con scritte a sostegno dei migranti in arrivo ad Ancona con le navi Ocean Viking e Geo Barents sono state esposti in un belvedere nei pressi del porto. "Welcome", "No alla criminalizzazione delle Ong", "No border, no nation" le scritte, affiancate dai cartelli delle 'città accoglienti'. Si tratta di iniziative promosse da diverse associazioni. In precedenza ci sono stati sit-in davanti al Teatro delle Muse, che si trova all'ingresso del porto, e davanti al Tribunale di Ancona.

Il tema dei minori non accompagnati quello che ha più suscitato “apprensione, ansia e anche partecipazione emotiva”, a detta della sindaca del capoluogo marchigiano, Valeria Mancinelli, che in un video diffuso sul proprio profilo Facebook ha definito quello riguardante i più piccoli “l'aspetto più delicato di questa drammatica vicenda, perché è evidente che sono proprio queste le persone con maggiori fragilità”.

"Io faccio il sindaco e sono impegnata anche per queste persone (i migranti, ndr) a fare quello che deve fare un'amministrazione comunale, cioè assicurare il massimo delle condizioni per loro. A me del teatrino della politica non me ne frega niente". La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ha poi risposto ai giornalisti sulla banchina 22, che le chiedevano un commento sull'arrivo di 110 migranti, divisi in due navi (la Ocean Viking stasera e la Geo Barents probabilmente domani).