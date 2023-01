Le Olimpiadi fino al 2032 sulla Rai, insieme a Ebu e Discovery

Il Comitato Olimpico Internazionale(CIO) annuncia che tutti i diritti media in Europa per i Giochi Olimpici 2026/2032 sono stati assegnati all'European Broadcasting Union (EBU) e a Warner Bros. Discovery. Avevano presentato un'offerta congiunta per l'acquisizione in 49 Paesi europei dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dei Giochi della XXXIV Olimpiade di Los Angeles 2028, i XXVI Giochi Olimpici Invernali del 2030 e i Giochi della XXXV Olimpiade di Brisbane 2032, nonché per i Giovanili del periodo 2026/2032. L'accordo garantirà la trasmissione in chiaro attraverso il Servizio Pubblico, per l'Italia la Rai.

A partire dal 2026, EBU deterrà i diritti in chiaro delle piattaforme televisive e digitali. Ogni membro dell'European Broadcasting Union trasmetterà oltre 200 ore di copertura dei Giochi Olimpici estivi e almeno 100 ore di quelli Invernali con un'ampia copertura radiofonica, live streaming ed editoriale su piattaforme web, app e social media.

Il Presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato: ''Siamo lieti di aver raggiunto un accordo di lungo periodo con due delle principali società media al mondo. L'EBU e i suoi partner garantiranno un'impareggiabile esperienza in tutta Europa, mentre Warner Bros. Discovery, grazie alla recente fusione tra Warner Media e Discovery, rappresenta una delle più grandi società di media e intrattenimento al mondo per tutti i generi e su ogni piattaforma. Ciò dimostra il fascino immutato dei Giochi Olimpici in Europa e poiché il CIO ridistribuisce il 90% dei ricavi generati, questo accordo a lungo termine fornirà anche una stabilità finanziaria fondamentale al movimento sportivo ingenerale e, in ultima analisi, per gli atleti stessi''.